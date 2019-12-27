Петербурженка нашла свои украшения в ломбарде после свидания с мужчиной с сайта знакомств

Петербурженка нашла свои украшения в ломбарде после свидания с мужчиной с сайта знакомств
Свидание, по мнению заявительницы, прошло непринужденно. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего уроженца Республики Армения. Мужчина обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

По данным следствия, одинокая потерпевшая в поисках новых знакомств решила прибегнуть к помощи интернета. В марте на сайте знакомств «ДругВокруг» она познакомилась с мужчиной по имени Карен.

Накануне 8 марта они решили встретиться. Вечер, по словам потерпевшей, проходил непринужденно, до тех пор, пока после ухода гостя девушка не обнаружила отсутствие ювелирных изделий стоимостью 95 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, позже украшения обнаружили в ближайшем ломбарде.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о громком хлопке, который напугал жителей деревни в Гатчинском районе. Оказалось, что в одном из магазинов взорвался котел.

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