NASA показало снимок галактической «рождественской елки»

NASA показало снимок галактической «рождественской елки»
Звезды, показанные на снимке, являются новорожденными. Фото: NASA

Американское космическое агентство NASA показало снимок обнаруженной в космосе рождественской елки.

Снимок был сделан телескопом «Спитцер», сообщается на сайте организации.

На фотографии запечатлена фигура из звезд. Ученые назвали ее «Снежинкой».

Отмечается, что звезды, показанные на снимке, являются новорожденными. Примерно через 100 тысяч лет эти звезды покинут места своего рождения, что приведет к распаду «Снежинки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что NASA официально объявило о прекращении космической миссии орбитального телескопа Кеплер. Телескоп Кеплер после девяти лет исследования космоса исчерпал все запасы топлива, необходимого для дальнейших научных открытий, и завершил свою миссию.

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