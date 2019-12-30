Озорная Елка 2020 с Авто Премиумом

28 декабря Дед Мороз побывал в Симагино. Новогодний трансфер для него организовала группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум».

В субботу 28 декабря с раннего утра в парке Озорные Белки ожидали волшебного гостя. Все было подготовлено к его визиту. Альпака причесана и стильно подстрижена, кролики вымыты с шампунем, а население шумного птичника рассажено по жордочкам. А главное — озорные белки на время прекратили суету и чинно расположились на ветках. Но уже накануне ночью, пока все спали, в парк пробралась вредная Баба Яга, задумавшая сорвать намечающийся праздник. А проблемы у Деда Мороза началась ещё задолго до этого — приболели новогодние олени. Вот тут и пришел на помощь бурый Мишка, хорошо знакомый со своим тезкой ŠKODA KODIAQ. Откликнувшись на экстренное сообщение по новогодней почте, чешский автомобиль мигом доставил Дедушку в Симагино на семейный праздник. А Баба Яга, как ни старалась, не сумела сорвать мероприятие, хотя ей и удалось на время остановить новогодний снег.

На праздник приехали сказочные гости и петербургские семьи с детьми. Все отлично повеселились, а взрослые с пользой провели время, познакомившись с популярным внедорожником ŠKODA KODIAQ. Для них был организован выездной шоу-рум с записью на тест-драйв и профессиональными консультациями специалистов «Авто Премиума».

Были в Симагино и веселые хороводы у нарядной ёлочки на лесной полянке, и чаепитие с Дедом Морозом, и детский тест-драйв мини-авто ŠKODA, и, конечно, новогодние подарки. Ёлка получилась озорной! Дедушка Мороз отправился дальше — на следующую праздничную Ёлку, продолжая свой новогодний маршрут по Северной столице, и исполняя заветные желания детей и взрослых.А если ваше заветное желание — новенький автомобиль, вам надо поспешить в «Авто Премиум», там продлили новогодний сезон удивительных цен до конца каникул!

«Авто Премиум», в этом году отметивший свой двадцать пятый день рождения, продолжает радовать поклонников марки ŠKODA праздничными предложениями на автомобили ŠKODA, сервисное обслуживание в дилерских центрах, фирменные аксессуары и запчасти. Забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге только на портале.

Прекрасного Нового Года и счастливого Рождества!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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Пресс-релиз