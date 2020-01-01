Руферы поздравили петербуржцев с Новым годом с макушки елки на Дворцовой

Руферы поздравили петербуржцев с Новым годом с макушки елки на Дворцовой
Руферы поздравили петербуржцев с Новым годом. Фото: instagram

Руферы поздравили петербуржцев с Новым годом, забравшись на главную новогоднюю елку города, установленную на Дворцовой площади. Видео с поздравлением опубликовано на странице «spb_hardcore» в Instagram.

Среди белого дня руферы забрались на елку и сказали поздравительную речь.

«Видите себя хорошо, будьте хорошими мальчиками и девочками, — говорит молодой человек в образе деда Мороза, держась за верхушку дерева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге прошла акция «Письмо Деду Морозу», в рамках которой добровольцы движения «Петербург – Город Перемен» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки провели опрос на тему «О каких изменениях в Санкт-Петербурге вы бы хотели загадать желание Деду Морозу на Новый год?».

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Руферы поздравили петербуржцев с Новым годом с макушки елки на Дворцовой
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