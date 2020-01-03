Пожарные оперативно потушили горящие простыни в квартире на Замшина

В Калининском районе Северной столицы спасатели тушили постельные принадлежности в квартире. Возгорание произошло в «двушке» дома №62 на улице Замшина.

Сигнал о ЧП поступил дежурному сегодня, 3 января, в 4:10. По указанному адресу незамедлительно были направлены десять спасателей на двух спецтранспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и Ленобласти, огнеборцы потушили пламя к 5:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели мужчины, который упал с трехэтажного здания. Горящего жителя заметили очевидцы на Боровой улице. Травмы оказались несовместимы с жизнью.