В Петербурге появится генеральное консульство Австрии

Появление консульства Австрии может послужить началом для развития плодотворных отношений между двумя странами. Фото: pixabay.com

Появление консульства Австрии может послужить началом для развития плодотворных отношений между двумя странами. Фото: pixabay.com

Генеральное консульство Австрийской Республики появится в ближайшее время в Северной столице. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение.

Инициатива по открытию консульства в Петербурге исходила от австрийской стороны. Это будет первое австрийское консульство на территории Российской Федерации. Консульский округ, кроме города на Неве, будет включать Республику Карелию, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую и Псковскую области.

Появление австрийского представительства в России будет способствовать развитию связей между двумя странами в различных сферах политики, экономики, и культуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что британское издание назвало Крым российским, на что, в свою очередь, мгновенно отреагировала украинская сторона, призвав не вводить читателей в заблуждение.