Британский журнал назвал Крым российским

Украинская сторона попросила журналистов не вводить читателей в заблуждение.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым – российской территорией. Это подметило посольство Украины в Великобритании. Обращаясь к журналистам, в Facebook посольства попросили не вводить читателей журнала в заблуждение.

Напоминаем, что Крым присоединился к России после референдума. Почти 97% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав страны. Это решение не поддержали европейские страны, но президент Владимир Путин считает вопрос решенным раз и навсегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин считает, что Крымский мост простоит века. Он поделился эмоциями от поездки по мосту, а также рассказал об испытываемом удовлетвори от результата.