Британский журнал назвал Крым российским

Британский журнал назвал Крым российским
Фото: Pixabay

Украинская сторона попросила журналистов не вводить читателей в заблуждение.

Об этом стало известно сегодня, 2 января. Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым – российской территорией. Это подметило посольство Украины в Великобритании. Обращаясь к журналистам, в Facebook посольства попросили не вводить читателей журнала в заблуждение.

Напоминаем, что Крым присоединился к России после референдума. Почти 97% крымчан проголосовали «за» вхождение в состав страны. Это решение не поддержали европейские страны, но президент Владимир Путин считает вопрос решенным раз и навсегда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин считает, что Крымский мост простоит века. Он поделился эмоциями от поездки по мосту, а также рассказал об испытываемом удовлетвори от результата.

журнал крым
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачи призывают резко бросать пить
Россиян призывают не доедать новогодние салаты 2 января
Туристы чаще всего покупают билеты на автобус до Петербурга
Подписчики раскритиковали коленки Даны Борисовой
Такси на Большевиков не «проскочило» между двумя машинами
Названы безопасные и быстрые способы разогреть автомобиль зимой
Британский журнал назвал Крым российским
Нарколог Минздрава предложить учить граждан употреблять алкоголь