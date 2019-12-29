Путин считает, что Крымский мост простоит века

Он поделился эмоциями от поездки по мосту, а также рассказал об испытываемом удовлетвори от результата.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем президент России Владимир Путин рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что Крымский мост построен по современным технологиям и может прослужить века при должном уходе. Путин также заявил, что чувствовал восторг и удовлетворение, когда ехал по мосту. Он гордится специалистами и благодарен им за хороший результат работы.

Путин также добавил, что попытки возвести мост предпринимались несколько раз и, наконец, все завершилось удачно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн.