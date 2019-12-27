На Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн

На Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн
Стоимость угнанного внедорожника мужчина оценил в 3,65 млн рублей.Фото: pixabay.com

Полиция разыскивает злоумышленника, который угнал дорогостоящую иномарку в Московском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 26 декабря, в 20:52 в полицию обратился 36-летний безработный мужчина и сообщил о том, что недалеко от дома №7 по Московскому шоссе неизвестный похитил его автомобиль Chevrolet Tahoe. Стоимость угнанного внедорожника он оценил в 3,65 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.

автомобили внедорожник угоны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге «заминировали» два отделения полиции
Кристина Асмус попала в больницу с инфекцией
На Мурманском шоссе погиб человек под колесами иномарки
На новогодние праздники в Петербурге установят дополнительные туалеты
В Петербурге зарегистрируют отдельный мета-бренд города для китайцев
Главу МО «Юго-Запад» будут судить за превышение полномочий
Двое жителей Ленобласти могут сесть в тюрьму за незаконную рыбалку
На Ленинском проспекте обокрали иностранца — у него случился ...