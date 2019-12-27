На Московском шоссе у безработного угнали внедорожник стоимостью 3,6 млн

Полиция разыскивает злоумышленника, который угнал дорогостоящую иномарку в Московском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 26 декабря, в 20:52 в полицию обратился 36-летний безработный мужчина и сообщил о том, что недалеко от дома №7 по Московскому шоссе неизвестный похитил его автомобиль Chevrolet Tahoe. Стоимость угнанного внедорожника он оценил в 3,65 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель Ленобласти, который накануне пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на угнанной каршеринговой иномаркой после наезда на полицейского, оказался причастным к незаконному обороту наркотиков.