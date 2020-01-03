Усманов раскрыл возможных наследников его состояния

Усманов раскрыл возможных наследников его состояния
Алишер Усманов родился 9 сентября 1953 года. Фото: Wikipedia

Один из богатейших предпринимателей России, миллиардер Алишер Усманов рассказал, кто может унаследовать его баснословное состояние.

Отвечая на прямой вопрос, Усманов отметил, что рано или поздно жизнь заканчивается и подчеркнул, что не забывает о людях, которые в течение жизни поддерживают бизнесмена и помогают ему. Поэтому он бы хотел отблагодарить свою жену и топ-менеджеров компаний, завещав им собственные акции.

Об этом миллиардер рассказал в пятницу, 3 января, в интервью изданию Financial Times. Усманов оговорил, что разделил бы свое состояние поровну между родными и сотрудниками. Напомним, что на сегодняшний день состояние Усманова оценивается в 12,5 миллиардов долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, установив абсолютный рекорд.

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