Усманов раскрыл возможных наследников его состояния

Один из богатейших предпринимателей России, миллиардер Алишер Усманов рассказал, кто может унаследовать его баснословное состояние.

Отвечая на прямой вопрос, Усманов отметил, что рано или поздно жизнь заканчивается и подчеркнул, что не забывает о людях, которые в течение жизни поддерживают бизнесмена и помогают ему. Поэтому он бы хотел отблагодарить свою жену и топ-менеджеров компаний, завещав им собственные акции.

Об этом миллиардер рассказал в пятницу, 3 января, в интервью изданию Financial Times. Усманов оговорил, что разделил бы свое состояние поровну между родными и сотрудниками. Напомним, что на сегодняшний день состояние Усманова оценивается в 12,5 миллиардов долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Москвы выиграл в лотерею миллиард рублей, установив абсолютный рекорд.