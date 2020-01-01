Москвич выиграл в лотерею миллиард и побил рекорд

Имя жителя не разглашается. Фото: Pixabay

Имя жителя не разглашается. Фото: Pixabay

Житель России выиграл в лотерею миллиард рублей. За всю историю лотерей в стране никому еще не удавалось выиграть такую сумму.

Счастливчиком стал житель Москвы. Он купил билет «Столото» за сто рублей, чтобы испытать удачу, а выиграл сумму, которая стала рекордной за всю историю проведения лотерей в России.

Как сообщили «РИА Новости», победитель еще не приехал за деньгами. Отмечается, что от указанной суммы нужно будет заплатить налог 13%. Счастливчик получит приз сразу с учетом подоходного налога.

Отмечается, что всего было 53,6 млн праздничных билетов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тратах петербурженки, которая выиграла в лотерею миллион рублей.