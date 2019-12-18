Выигравшая в лотерею петербурженка рассказала о своих тратах

Прошлым летом петербурженка Ольга Осипенко выиграла в лотерею миллион рублей и в один день стала богатой дамой и меценатом.

Телеканал «ЛенТВ 24» узнал у обладательницы счастливого лотерейного билета, что изменилось в ее жизни после выигрыша крупной суммы. Ольга Осипенко рассказала, что не использует традиционные талисманы богатства для привлечения денег дом. Вместо трехлапой жабы или денежного дерева она вешает на люстру красные элементы одежды, а после того, как они «зарядятся» она трясет ее над кошельком.

Супруг победительницы лотереи Николай рассказал, что в день выигрыша он не поверил словам Ольги, когда та позвонила мужу и рассказала о призе.

Деньги было решено пустить на дело: закрыть имеющиеся кредиты и отправиться в отпуск. Семья уже два раза съездила в Краснодарский край на новом автомобиле, за который как раз и погасили кредит.

Другая часть миллиона пошла на благотворительность — Ольга направила деньги на лечение знакомой пожилой женщине. Ей требовалась операция, для которой Осипенко оплатила необходимые материалы.

Ольга и раньше пытала удачу, делая ставки на спорт. Прежде чем стать обладательницей счастливого билета, она купила не один десяток проигрышных билетов.

Если ей повезет еще раз, то выигрышные деньги она хочет направить на погашение ипотеки, благотворительности и дачу с бассейном или баней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гардеробщица из Петербурга выиграла в лотерее 500 млн рублей.