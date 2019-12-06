Гардеробщица из Петербурга выиграла в лотерее 500 млн рублей

Пенсионерке из Северной столицы улыбнулась удача: в «Русском лото» женщина выиграла полмиллиарда рублей.

В пресс-службе тиражной лотереи поделились рассказом бывшей гардеробщицы, Любови Догоровой, как она распорядилась средствами. В первую очередь, победительница заплатила подоходный налог с полученной суммы в размере 13%.

После этого пенсионерка вложилась в недвижимость: приобрела две квартиры, одну — себе и мужу, а другую — сыну с супругой. Также, Любовь Феодосьевна оплатила мужу лечение в клинике высокого уровня, а сыну и его жене подарила путешествие.

Напомним, что выигрыш женщины составил 500 миллионов рублей. Это второй по величине результат в России, и первый — в Ленобласти. Вторая часть миллиарда рублей, разыгрываемого «Русским лото», досталась Николаю Мирошниченко, жителю Екатеринбурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британец, пытаясь развлечь тяжелобольную супругу, выиграл миллион фунтов стерлингов.