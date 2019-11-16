Житель Британии выиграл миллион, пытаясь развлечь больную жену

Англичанин Кевин Френсис приобрел лотерейные билеты для своей частично парализованной жены и случайно выиграл миллион фунтов стерлингов (около 80 млн рублей).

Как сообщает издание Daily Mirror, Кевин потратил десять фунтов на два лотерейных билета, купленных для его 75-летней супруги. Вернувшись домой, он стер защитный слой на карточках и выяснил, что стал победителем в лотерее, выиграв миллион фунтов стерлингов.

Мистер Френсис рассказал, что не мог рассказать жене о выигрыше около часа, поскольку лишился дара речи из-за шока. После того, как он все-таки рассказал, супруга решила, что это какая-то шутка.

Выигрыш они решили потратить на обучение хождению под парусом для Кевина, а также на своих детей и внуков. Кроме того, часть средств пойдет на обустройство дома для комфортного передвижения больной женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец выиграл более 4 млн рублей в лотерее.