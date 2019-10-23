Петербуржец выиграл более 4 млн рублей в лотерее

Мужчина смог верно заполнить все поля двух билетов. Теперь в городе на Неве стало на одного лотерейного миллионера больше.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе «Столото». Уточняется, что петербуржец выиграл суперприз «Гослото» «5 из 36». Теперь он – обладатель круглой суммы, его выигрыш составил 4 126 488 рублей.

Также в этой лотереи был разыгран приз – повезло жителю Красноярского края, который получит почти два миллиона рублей.

В «Столото» уверяет, что среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области много везунчиков. С начала 2019 года 58 человек выиграли суммы свыше 1 миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что счастливчик из Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн. В настоящее время, везунчик получил третий по размеру вознаграждения куш за все время проведения лотерей в Британии.