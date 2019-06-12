Счастливчик из Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

Победитель лотереи сорвал третий по величине суммы куш за всю историю Британии.
Агентство Mirror сообщило о том, что в Великобритании местный житель обзавелся 156 миллионами долларов. О том, кем является мужчина и каким образом он планирует потратить выигранные денежные средства – не сообщается.
В настоящее время, везунчик получил третий по размеру вознаграждения куш за все время проведения лотерей в Британии.
Отмечается, что самый крупный лотерейный приз на территории Британии в 2011 году заполучила пара, проживающая в Шотландии. Сумма призового фонда, который им достался составила 223 млн долларов.
А совсем недавно еще один счастливчик сорвал крупный куш в штате Калифорния. Мужчина стал обладателем 530 миллионов долларов.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти петербуржцы обнаружили изъеденный собаками труп дачника.