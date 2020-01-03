Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу

Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin.ru

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская удивилась тому, что в новогодние праздники по телевидению показывают новогодние шоу устаревшего формата.

«На экранах одни и те же звездные лица, песни в стиле «муси-пуси» и петросяновские каламбурчики», — сообщила Поклонская в своем Telegram-канале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по статистике за прошедший 2019 год в Санкт-Петербурге случилось не менее 160 аварий с каршеринговыми автомобилями. Пользователи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывают, что из-за водителей каршеринга часто происходят дорожные происшествия.

депутат наталья поклонская новый год
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ГИБДД рассказали подробности аварии на «Коле»
Ученые рассказали, что дети могут спонтанно придумывать жестовый язык
Наталья Поклонская раскритиковала российское ТВ за новогодние телешоу
Людей эвакуировали с места пожара на Червонного Казачества
Усманов раскрыл возможных наследников его состояния
Исследование показало в каких городах России чаще всего ругаются матом
За пьяными водителями усилила контроль ГИБДД
МЧС и скорые прибыли на место пожара на Ленинском проспекте