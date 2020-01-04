Ученые рассказали, что регулярная чистка зубов влияет на здоровье сердца

Ученые рассказали, что регулярная чистка зубов влияет на здоровье сердца
Зубная паста. Фото: pixabay

Регулярная чистка зубов может значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые.

Специалисты провели исследование, важным условием в котором было отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы у участников. Эксперимент был проведен на основе 161 тыс. человек в возрасте от 40 до 79 лет.

Согласно статье, опубликованной на официальном сайте Европейского общества кардиологов, по результатам 10-летнего исследования у 12282 из участников были развиты подобные недуги.

Ученые подытожили, что чистка зубов три раза в день и чаще смогла снизить риск заболевания в среднем на 11%. Они отметили, что полученная статистика не зависела от возраста, пола, вредных привычек и других заболеваний. Специалисты предположили, что постоянная чистка зубов попросту уменьшает количество потенциально опасных бактерий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что кофеин помогает в борьбе с ожирением. Соответствующий эксперимент американские ученые провели на грызунах.

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Ученые рассказали, что регулярная чистка зубов влияет на здоровье сердца
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