Ученые выяснили, что кофе помогает в борьбе с ожирением

Кофе замедляет отложение липидов и снижает уровень триглицеридов, помогая человеку не набирать лишний вес даже при неправильном питании. К такому выводу пришли ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне.

Соответствующий эксперимент американские специалисты провели на крысах. Ученые поили одну группу грызунов чаем мате с кофеином, а другую – без кофеина.

Как сообщили «РИА Новости», животные, употреблявшие кофеин, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира по сравнению с собратьями, употребляющими чай без добавок.

Теперь ученые хотят понять, как кофеин может помочь людям, страдающим от ожирения, и применить его полезные свойства.

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