Нацисты устроили огненное шоу и перекрыли дорогу в Петербурге

Нацисты устроили огненное шоу и перекрыли дорогу в Петербурге
Как только появилась полиция участники акции скрылись. Фото: Pixabay

Толпа молодых людей с нацистской символикой устроила огненное шоу и заблокировала движение на дороге в Петербурге.

Несанкционированная акция прошла на улице Бакунина. Молодые люди жгли файеры и дымовые шашки, а также выкрикивали нацистские лозунги, сообщает «Фонтанка». По словам очевидцев, приверженцы нацистской идеологии при этом вскидывали руки в характерном жесте.

Как только появилась полиция участники акции скрылись.

Сейчас правоохранители проводят проверку и изучают видео с камер наблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 13 ноября 2005 года в самом центре города около книжного магазина «Буквоед» на Лиговском проспекте неонацисты убили Тимура Качараву. Тимуру нанесли семь ножевых ударов в шею, в результате чего он погиб на месте. Отметим, что ему было всего 20 лет.

акции нацисты происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туристы сломали фигуру декоративного лося на Смоляном мысу в Выборге
Петербуржцев ожидают снег и гололед
Под Юкками «лоб в лоб» столкнулись Kia и Hyundai. Есть пострадавшие
Женщина попала под колеса Nissan в Колпино
В Ираке объявили трехдневный траур
Сябитова раскритиковала идею изменить брачный возраст
Нераспроданные в Петербурге живые ели отвезут в Ленинградский зоопарк
Девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге