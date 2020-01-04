В Ираке объявили трехдневный траур

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщается на официальной странице главы иракского правительства в Twitter.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп. Для ее проведения не было никаких оснований. Жертвами ракетной атаки стали восемь человек, среди которых иранский военный чиновник — генерал Касем Сулеймани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сомали случился взрыв: погибло 94 человека.