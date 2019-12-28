В Сомали случился взрыв: погибло 94 человека

В столице восточно-африканского государства Сомали, Могадишо, прогремел взрыв. Подорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 94 человека.

Инцидент произошел в субботу, 28 декабря. О трагическом происшествии в своем официальном twitter-аккаунте сообщил сомалийский парламентарий Абдизирак Мохамед. По его словам, из-за взрыва неподалеку от налогового управления города пострадали более девяноста невинных человек.

Среди жертв предполагаемого террористического акта — 17 полицейских Сомали, 73 гражданина государства и четверо иностранцев. По предварительной информации, иностранцы являются турецкими инженерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Париже корреспондент и оператор телеканала RT, приехавшие на съемку сюжета о протестных акциях, пострадали из-за нападения «желтых жилетов».