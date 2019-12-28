В Сомали случился взрыв: погибло 94 человека

В Сомали случился взрыв: погибло 94 человека
Фото: pixabay.com

В столице восточно-африканского государства Сомали, Могадишо, прогремел взрыв. Подорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 94 человека.

Инцидент произошел в субботу, 28 декабря. О трагическом происшествии в своем официальном twitter-аккаунте сообщил сомалийский парламентарий Абдизирак Мохамед. По его словам, из-за взрыва неподалеку от налогового управления города пострадали более девяноста невинных человек.

Среди жертв предполагаемого террористического акта — 17 полицейских Сомали, 73 гражданина государства и четверо иностранцев. По предварительной информации, иностранцы являются турецкими инженерами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Париже корреспондент и оператор телеканала RT, приехавшие на съемку сюжета о протестных акциях, пострадали из-за нападения «желтых жилетов».

взрыв погибшие сомали чрезвычайное происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За полгода врачи Петербурга пересадили роговицу 100 пациентам
В Сомали случился взрыв: погибло 94 человека
В борьбе с раковыми опухолями петербургским медикам будут ассистировать роботы
Студенты из Петербурга сняли видеоклип в «Лахта Центра»
В Париже на журналистку и оператора RT напали «желтые жилеты»
Полиция поймала пожигателей «Мерседеса» на Каменноостровском
Козак надеется на компромисс с Европой по «Северному потоку-2»
Лера Кудрявцева показала фото порвавшегося грудного импланта