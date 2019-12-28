В Париже на журналистку и оператора RT напали «желтые жилеты»

Один из участников протестной акции ударил журналистку, когда оператор снимал происходящее на улице. Фото: Pixabay

Один из участников протестной акции ударил журналистку, когда оператор снимал происходящее на улице. Фото: Pixabay

В Париже во время освещения протестной акции пострадали корреспондент и оператор RT International.

Журналистка Шарлотт Дубенски сообщила в Twitter, что один из участников протестной акции ударил ее по лицу, когда оператор снимал происходящее на улице, а она защищала его от радикалов, мешающих съемке.

Париже проходит последняя в 2019 году традиционная субботняя акция движения «желтых жилетов». Во время акции радикалы устроили беспорядки. В ходе протеста против пенсионной реформы радикально настроенные люди бросали камни в сотрудников полиции, поджигали урны для мусора и разбирали ограждения. Полицейские отвечали слезоточивым газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на акциях протеста вечером в Париже 12 января задержали свыше 200 человек, сообщает Sputnik. Полиция использовала на бунтовщиках газ и брандспойты. В сотрудников полиции летели камни, бутылки и прочий мусор.