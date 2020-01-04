В Купчино нашли еще одно «кладбище елок»

В Купчино нашли еще одно «кладбище елок»
Очередная свалка ненужных елок обнаружена в районе Грузового проезда. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали про еще одну свалку елок, которую нашли во Фрунзенском районе.

Судя по фотографиями, опубликованным в соцсетях, очередная свалка ненужных елок находится в районе Грузового проезда.

«Ещё одна свалка ёлок в Грузовом проезде. За это нужно наказывать штрафами», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети считают, что для решения этой проблемы нужно просто запретить продажу елок.

Другие обнаруженные брошенные елки отвезут в Ленинградский зоопарк, где они пригодятся обитателям зверинца. Новогодние деревья были собраны чиновниками Комитета по контролю за имуществом. При этом в зоопарк отвезут только те ели, которые не были украшены, поскольку частицы мишуры или блестки могут навредить животным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга с 8 по 18 января будет открыт пункт приема живых новогодних деревьев. Их будут перерабатывать на щепки.

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