Новогодние елки можно будет сдать на переработку в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга с 8 по 18 января будет открыт пункт приема живых новогодних деревьев. Их будут перерабатывать на щепки.

Как сообщает администрация района, новогодние ели можно будет бесплатно сдать на переработку в раках экологической акции «Елки в щепки». Оставшиеся после новогодних праздников елки будут переработаны, а щепки направят в реабилитационный центр для животных «Велес» в Ленобласти.

Принимать живые ели будут в нескольких точках каждый день с 10:00 до 22:00. Сдать свое дерево сможет любой горожанин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится первый пункт приема органики.