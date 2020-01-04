В Петербурге появится первый пункт приема органики

В Петербурге появится первый пункт приема органики
Пункт приема органики будет принимать отходы растительного происхождения от овощей и фруктов. Фото: pixabay

В январе в Северной столице откроют первый в городе пункт приема органического мусора, а также уголок круглогодичной оранжереи и мини-вермиферму, где будут разводить червей.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на организаторов, пункт приема органических отходов откроется 18 января. Органику будут принимать в доме №3/1 на 22-й линии В.О. Пункт приема будет открыт каждую субботу с полудня до пяти часов вечера.

Там петербуржцы смогут сдать отходы растительного происхождения от овощей и фруктов, остатки от еды, засохшие, но не испорченные хлеб, печенье, чайную заварку, кофейную гущу, скорлупу от яиц и орехов, шелуху от лука и семечек, бумажные коробки от яиц и спичек, втулки от туалетной бумаги и ряд других органических отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко начал обсуждать с Бегловым мусорный вопрос.

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