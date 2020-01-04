Легковушка столкнулась с троллейбусом на Металлистов. На место ДТП прибыла реанимация

В ночь на 4 января, в Красногвардейском районе произошло серьезное ДТП.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло у дома № 82 по проспекту Металлистов.

Проезжую часть не поделили легковой автомобиль и троллейбус.

По словам очевидцев, легковушка превратилась в груду металла после столкновения.

«Марку машины тоже не видно но белая, в мясо перед, бампер частично на дороге, сторону водителя как стёрло», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Одного пострадавшего увезла реанимация с места происшествия. Точные причины ДТП Устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.