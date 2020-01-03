В ДТП с автобусом на Просвещения машина «потеряла» бампер

На перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.

Очевидцы рассказали о ДТП в Сети.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» разместили фотографии с места аварии. По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка получила повреждения и лишилась бампера.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.