В ДТП с автобусом на Просвещения машина «потеряла» бампер

В ДТП с автобусом на Просвещения машина «потеряла» бампер
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.

Очевидцы рассказали о ДТП в Сети.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» разместили фотографии с места аварии. По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка получила повреждения и лишилась бампера.

Информации о пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

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