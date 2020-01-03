С 2020 года увеличивается срок выплат детских пособий

С 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей.

Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.

С 2020 года семьи также имеют право на ежемесячную выплату на ребенка, если доход на одного члена составляет меньше 2-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе. Также размер выплат зависит от прожиточного минимума конкретного региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупреждают о штормовой погоде. В субботу, 4 января, жителей Санкт-Петербурга ждет теплая погода со штормом. Температура воздуха же поднимется до + 3-х градусов.