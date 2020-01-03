Жителей Петербурга предупреждают о шторме

В субботу, 4 января, жителей Санкт-Петербурга ждет теплая погода со штормом. Температура воздуха же поднимется до + 3-х градусов.

Порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. В Главном управлении МЧС России по Петербургу сообщают, что иногда также будут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году жителей России ожидает аномально теплый первый месяц зимы. В ближайшие десять дней января температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов в Центральной России. Об этом сообщают РИА Новости.