Аномальная погода ждет россиян в январе

Аномальная погода ждет россиян в январе
Температура повысится. Фото: pixabay

В 2020 году жителей России ожидает аномально теплый первый месяц зимы.

В ближайшие десять дней января температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов в Центральной России. Об этом сообщают РИА Новости.

Синоптики также отмечают, что до середины января сохранится перенос воздуха из умеренных широт Атлантики на европейской территории нашей страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы приняли облака у Лахта Центра за дым от пожара. Как оказалось, люди приняли облачную дымку у здания за дым от пожара. Возгорания в здании Лахта Центра не было.

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