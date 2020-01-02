Очевидцы приняли облака у Лахта Центра за дым от пожара

В Санкт-Петербурге «дымящийся» Лахта Центр днем, 2 января, вызвал обсуждение в Сети. Очевидцы сообщили, что к небоскребу несутся пожарные.
Как оказалось, люди приняли облачную дымку у здания за дым от пожара. Возгорания в здании Лахта Центра не было.
«Задымление» образовалось у небоскреба из-за разницы температур.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год. Эксперты также подчеркнули, что безопасной дозы алкоголя не существует. Человек наносит вред своему организму вне зависимости от количества выпитого спиртного.