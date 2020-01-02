Очевидцы приняли облака у Лахта Центра за дым от пожара

В Санкт-Петербурге «дымящийся» Лахта Центр днем, 2 января, вызвал обсуждение в Сети. Очевидцы сообщили, что к небоскребу несутся пожарные.

Как оказалось, люди приняли облачную дымку у здания за дым от пожара. Возгорания в здании Лахта Центра не было.

«Задымление» образовалось у небоскреба из-за разницы температур.