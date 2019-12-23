Врачи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год

Врачи назвали допустимую дозу алкоголя на Новый год
Алкогольные напитки вредят вашему здоровью. Фото: pixabay

Специалисты в области медицины рассказали россиянам о допустимой дозе алкогольных напитков на праздники.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на медиков, без существенного вреда для организма на Новый год можно выпить всего один бокал шампанского. При этом специалисты рекомендуют отказаться от крепких алкогольных напитков и пить слабоалкогольные напитки в ограниченном количестве. Каждый человек должен смотреть на реакцию своего организма и исходя из этого принимать решение об употреблении алкоголя.

Эксперты также подчеркнули, что безопасной дозы алкоголя не существует. Человек наносит вред своему организму вне зависимости от количества выпитого спиртного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат озвучил среднюю стоимость новогоднего стола россиян.

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