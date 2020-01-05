Мёртвую нерпу нашли на берегу Невы

Мёртвую нерпу нашли на берегу Невы
Нерпа.Фото: pixabay.com
На берегу Невы во Всеволожском районе Ленобласти несколько дней назад был обнаружен труп нерпы.
Жители области почти сутки добивались от чиновников и правоохранительных органов того, чтобы мертвое животное увезли, но этим занялись только специалисты ветеринарной службы Всеволожского района.
О сложившейся ситуации сообщили жители Ленобласти в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.

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