Мёртвую нерпу нашли на берегу Невы

На берегу Невы во Всеволожском районе Ленобласти несколько дней назад был обнаружен труп нерпы.

Жители области почти сутки добивались от чиновников и правоохранительных органов того, чтобы мертвое животное увезли, но этим занялись только специалисты ветеринарной службы Всеволожского района.

О сложившейся ситуации сообщили жители Ленобласти в сообществе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».