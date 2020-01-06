В Петербурге ночь на 6 января стала самой холодной за зиму

В Северной столице ночь на 6 января стала самой холодной с начала сезона. Столбик термометра опустился до 5,9 градусов ниже нуля.

До этого самую низкую температуру воздуха в городе зафиксировали 11 декабря 2019 года – минус 5,2 градуса.

Как сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook, сегодня город на Неве окажется на пути теплого атмосферного фронта. Температура воздуха будет расти в сторону оттепели, отметка термометра будет колебаться от нуля до плюс двух градусов. В городе будет облачно, пройдет мокрый снег.

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