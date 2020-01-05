Петербуржцы удивились «оттаявшему» мусору на Московской

Петербуржцы удивились «оттаявшему» мусору на Московской
Московская. Фото:vk.com/spb_today_unpublished

После празднования Нового года на Московской все еще разбросаны остатки петард и конфетти.

«Наверное, потому что убирать это все должны те, кто это все принес, и там оставил», — сообщили пользователи сообщества «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мусор находится на площади, хотя с момента празднования Нового года прошло уже 5 дней.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области дебоширят бобры. Очевидцы опубликовали в Сети фотографии, на которых изображены результаты бурной работы бобров. От деятельности животных пострадали деревья.
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Петербуржцы удивились «оттаявшему» мусору на Московской
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