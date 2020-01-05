Петербуржцы удивились «оттаявшему» мусору на Московской

После празднования Нового года на Московской все еще разбросаны остатки петард и конфетти.

«Наверное, потому что убирать это все должны те, кто это все принес, и там оставил», — сообщили пользователи сообщества «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мусор находится на площади, хотя с момента празднования Нового года прошло уже 5 дней.