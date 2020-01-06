Новогодние елки Петербурга превратят в щепу

Накануне, 5 января, коммунальные службы Калининского района начали перерабатывать новогодние ёлки в щепу.

Первыми на переработку отправят деревья, собранные после новогодней ночи с елочных базаров. Контейнер объёмом 30 кубических метров доставят в общественную организацию «Кентаврик», которая занимается с детьми, имеющими особенности развития.

Как сообщили на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте», да 15 января жители могут сдать новогодние елки в 20 пунктов приёма.

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