Новогодние елки Петербурга превратят в щепу

Новогодние елки Петербурга превратят в щепу
Елочный базар в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Накануне, 5 января, коммунальные службы Калининского района начали перерабатывать новогодние ёлки в щепу.

Первыми на переработку отправят деревья, собранные после новогодней ночи с елочных базаров. Контейнер объёмом 30 кубических метров доставят в общественную организацию «Кентаврик», которая занимается с детьми, имеющими особенности развития.

Как сообщили на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте», да 15 января жители могут сдать новогодние елки в 20 пунктов приёма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоде в Северной столице. Минувшее воскресенье стало самым холодным днем за всю зиму.

елки новости спб переработка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новогодние елки Петербурга превратят в щепу
В Петербурге ночь на 6 января стала самой холодной за зиму
Легковушка столкнулась с автобусом на Ивановской, затруднив проезд
Брэд Питт признался, что сильно нервничал после первого поцелуя в гараже
В Киришах Chevrolet пробил бетонный забор, водитель погиб
Бородина рассказала, как справилась с панической атакой
Lada пробила забор на проспекте Просвещения
В Петербурге троллейбус №37 подвезет горожан в рождественскую ночь