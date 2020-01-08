Грузовик с бананами провалился в промоину на Наличной

Газель застряла в промоине на Наличной. Фото: vk.com/spb_today

Газель застряла в промоине на Наличной. Фото: vk.com/spb_today

Грузовой автомобиль с бананами 8 января не доехал до конечного пункта. Машина застряла в промоине на Наличной улице в Василеостровском районе Петербурга.

Авария произошла у дома 44/2, недалеко от магазина «Улыбка радуги». Заднее колесо авто угодило в яму, размытую холодной водой. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

«Газель» с бананами провалилась на Наличной у дома 44/2 в 7 утра, грунт размыло холодной водой», — рассказал свидетель происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Отметим, что рядом с промоиной выставлены заграждения. Работы по устранению аварии ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Водитель, вероятно, проигнорировал ограждения и не заметил яму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под мостом на улице Боровой застряла очередная «Газель».