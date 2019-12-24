Очередной грузовик застрял под мостом на Боровой

Очередной грузовик застрял под мостом на Боровой
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге очередная «Газель» застряла под мостом на улице Боровой во Фрунзенском районе города, рассказали местные жители.

Как сообщили в петербургской группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», мост на Боровой улице вновь «поймал» грузовик. Водитель машины проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты под мостом.Очевидцы рассказали, что «Газель» смогла самостоятельно выехать из-под конструкции, двигаясь маленькими шажками.

Согласно предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Дорожно-транспортное происшествие не затруднило проезд по дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мост глупости» на Южном шоссе снова поймал «ГАЗель».

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