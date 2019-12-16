«Мост глупости» на Южном шоссе снова поймал «ГАЗель»

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Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Петербургские автомобилисты рассказали об очередном застрявшем фургоне под мостом н Южном шоссе, что во Фрунзенском районе Северной столицы.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», Южное шоссе оказалось полностью перекрыто из-за водителя, который проигнорировал дорожный знак об ограничении высоты под мостом.

«Южное шоссе полностью перекрыто. Высокая ГАЗель намертво застряла под мостом», — написал водитель, вставший в пробку сегодня днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на том же Южном шоссе очередная «ГАЗель» стала жертвой «моста глупости». Машина застряла под конструкцией 6 декабря.

«Этот мост не остановится, пока не загубит все грузовые ГАЗели», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

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