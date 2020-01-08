Телефонного похитителя задержали на Дальневосточном

В Петербурге неизвестный, применив физическую силу, отобрал телефон у прохожего. Схожего по приметам мужчину удалось задержать у дома 59 по Дальневосточному проспекту.

Около десяти вечера 7 января сотрудники Росгвардии задержали за нарушение общественного порядка мужчину. Хулигана передали сотрудникам 24 отдела полиции.

Позже выяснилось, что схожего по приметам мужчину разыскивают по подозрению в грабеже. Злоумышленник вырвал из рук прохожего телефон и скрылся.

«Похищенный ранее телефон был изъят у задержанного», — уточнили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Кржижановского двое неизвестных похитили телефон у артиста балета Театра музыкальной комедии.