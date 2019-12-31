На Кржижановского артиста балета избили и оставили без телефона

В Невском районе Петербурга в отдел полиции поступило сообщении о госпитализации избитого мужчины от дома No8Б на улице Кржижановского. Позже артист балета Театра музыкальной комедии заявил, что двое неизвестных, применив силу, отобрали у него iPhone 7.

Преступный инцидент произошел в ночь на понедельник, 30 декабря.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы лица и ушибы конечностей. Состояние его оценивается как средней степени тяжести.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обнаружении мертвого бездомного. Тело нашли в одном из дворов города.