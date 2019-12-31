Во дворе на Варшавской обнаружили мертвого бездомного

В Московском районе Петербурга местные жители обнаружили труп. Тело нашли в одном из дворов.

Все произошло накануне, 30 декабря, около дома №26 на Варшавской улице. Соответствующее сообщение поступило в отдел полиции в 22:56. У мертвого бездомного мужчины имелись ссадины на разных частях тела.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на место происшествия прибыли правоохранители. Уточняется, что бездомному на вид около 30 лет. Другие подробности не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины, убившего после пьяного застолья своего знакомого. Между петербуржцами возникла ссора.