В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого

В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого
Полицейские задержали злоумышленника в ходе розыска. Фото: pixabay

В Петербурге проводится расследование уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Преступный инцидент произошел 27 декабря в квартире одного из домов по Лужской улице. По данным следствия, в ходе внезапно возникшей ссоры, после совместного распития алкоголя, злоумышленник жестоко избил своего 61-летнего знакомого. От полученных повреждений мужчина скончался.

Как сообщили в СК РФ по городу, в результате розыска правоохранители задержали 35-летнего мужчину.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажир избил водителя такси. Конфликт между петербуржцами возник в Купчино.

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В Петербурге задержали мужчину, избившего до смерти своего знакомого
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