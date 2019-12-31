Пассажир избил водителя такси в Купчино

Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту получения телесных повреждений водителем такси в Петербурге.

Как стало известно gazeta.spb.ru, во вторник, 31 декабря, в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о конфликте между пассажиром и таксистом возле доме №19/3 по улице Купчинской. В результате конфликта пострадал водитель такси.

Правоохранители провели проверку и установили, что 38-летний таксист получил заказ и повез двух мужчин от Инженерной улицы до Малой Балканской площади. Во время конфликта он получил телесные повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело о нападении на таксиста в Петербурге дошло до суда.