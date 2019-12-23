Дело о нападении на таксиста в Петербурге дошло до суда

Дело о нападении на таксиста в Петербурге дошло до суда
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Pixabay

Два жителя Петербурга предстанут перед судом за разбойное нападение на водителя маршрутного такси.

Как полагает следствие, злоумышленники с пистолетом напали на таксиста и хотела отобрать у него выручку. Однако таксист оказал сопротивление и хулиганы сбежали с пустыми руками, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге Колпинский районный суд приговорил Шамсиддина Насриддинова, который насмерть забил человека, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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