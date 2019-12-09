Мигранту дали восемь лет за убийство мужчины в Колпино

В Петербурге Колпинский районный суд приговорил Шамсиддина Насриддинова, который насмерть забил человека, к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, в июле прошлого года Насриддинов и двое его подельников сговорились о нападении и избиении мужчины, который дал показания правоохранителям против их знакомой, подозреваемой в плохом обращении с ребенком.

Трое обвиняемых прибыли в СНТ «Север», где нашли и избили потерпевшего, нанеся ему более 30 ударов по всему телу. После этого они дотащили избитого к дачному дому, вновь избили и ударили бревном по голове. Пострадавший скончался от попадания крови в дыхательные пути.

В том же садоводстве злоумышленники отыскали еще одного мужчину, который дал показаний против их знакомой. Показания стали причиной лишения родительских прав у матери.

Обвиняемый свою вину не признал.

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