Грабители залезли в дом в Сосновом Бору и избили девочку с горничной

В Сосновом Бору полицейские разыскивают грабителей, которые ворвались в частный дом бизнесмена и избили горничную и дочку хозяина дома, а после скрылись, узнав о приближающихся правоохранителях.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло в четверг, 5 декабря. Хозяева дома — гендиректор фирмы и его супруга — находились на работе. В коттедже находились только горничная-филиппинка и 17-летняя дочь.

Двое мужчин в камуфляже и масках пробрались в дом через дверь, которую забыли закрыть. Внутри они связали домработницу и заклеили ей рот, а подростка избили. Их спасло то, что девушка начала кричать, что вызвала полицию. Услышав это, грабители поспешили покинуть дом, так ничего и не похитив.

Пострадавшим оказали медпомощь, они находятся в удовлетворительном состоянии. Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские полицейские разыскивают похитителя браслетов, проникающего в частные дома.