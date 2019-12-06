Петербургские полицейские разыскивают похитителя браслетов, проникающего в частные дома

В Выборгском районе Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из частного дома часы и браслет.

Преступный инцидент произошел в четверг, 5 декабря, в поселке Парголово. В отдел полиции обратился 30-летний мужчина. По словам жильца, неизвестный разбил окно первого этажа, после чего проник внутрь дома.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, причиненный ущерб заявитель оценил в 80 тыс. рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который обогатился на 300 тыс. рублей. Неизвестный вынес деньги из квартиры петербурженки.