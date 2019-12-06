Домушник вынес из квартиры петербуржца более 300 тысяч рублей в разной валюте

Домушник вынес из квартиры петербуржца более 300 тысяч рублей в разной валюте
Злоумышленник вынес деньги в разной валюте. Фото: Pixabay

В Приморском районе Северной столицы неизвестный вынес из квартиры петербуржца более 300 тыс. рублей и золотые украшения.

В отдел полиции 49-летний мужчина обратился в четверг, 5 декабря. По словам заявителя, неизвестный подобрал ключи к его квартире в доме 19 по улице Байконурской. Он рассказал, что обнаружил пропажу 240 тыс. рублей, 1,5 тыс. долларов и 700 евро.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о лжегазовиках, которые обчистили квартиру пенсионерки. Злоумышленники не скрывали своих намерений.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости спб
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